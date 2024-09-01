Bingöl'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Bingöl'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Bingöl'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
V.T. yönetimindeki 02 ABA 885 plakalı hafif ticari araç, Çayağzı köyü mevkisinde, M.G'nin kullandığı 12 AK 456 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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