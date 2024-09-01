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        Bingöl'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Bingöl'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 22:28 Güncelleme: 01.09.2024 - 22:30
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        Bingöl'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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        Bingöl'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        V.T. yönetimindeki 02 ABA 885 plakalı hafif ticari araç, Çayağzı köyü mevkisinde, M.G'nin kullandığı 12 AK 456 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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