Bingöl'de 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 ruhsatsız av tüfeği, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 ruhsatsız av tüfeği, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe kırsalında bomba arama köpeği ile 2 araçta arama yapıldı.
Aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, 0.27 gram metamfetamin ve 36 fişek ele geçirildi.
2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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