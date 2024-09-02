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        Bingöl'de 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 ruhsatsız av tüfeği, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 23:34 Güncelleme: 02.09.2024 - 23:37
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        Bingöl'de 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 ruhsatsız av tüfeği, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe kırsalında bomba arama köpeği ile 2 araçta arama yapıldı.

        Aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, 0.27 gram metamfetamin ve 36 fişek ele geçirildi.

        ​​​​​​​2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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