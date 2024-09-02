Bingöl'de aranan 4 şüpheli yakalandı
Bingöl'de kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, güveni kötüye kullanma ve hakaret suçundan aranan 4 kişi yakalandı.
Bingöl'de kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, güveni kötüye kullanma ve hakaret suçundan aranan 4 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arananların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda, kasten öldürmeye teşebbüs, basit yaralama ve güveni kötüye kullanma suçundan kaydı bulunan 4 kişinin yerini tespit etti.
Operasyon sonucu yakalanan 4 kişinin işlemleri sürüyor.
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