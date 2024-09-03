Bingöl'de koruma altındaki çocuklara yönelik kano etkinliği düzenlendi

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik kano etkinliği gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğü, çocukların eğitiminden sosyal yaşamına kadar her türlü desteği sağlayarak aile sevgisiyle büyümesi için çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda çocukların doğayla iç içe zaman geçirmesi için Genç ilçesinde bulunan Murat Nehri'nde kano etkinliği yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle organize edilen programda, çocuklar kano yapmanın keyfini yaşadı.

"Murat Nehri'nde çocuklarımız için kano etkinliği düzenledik, rafting yaptılar. Çok güzel bir etkinlik oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğündeki hocalarının denetiminde yapılan bir etkinlik. Amacımız, çocukların kişisel ve psikolojik gelişimlerini daha da etkin bir hale getirebilmek.

Koruma altındaki çocukların doğayla iç içe olmalarını ve sportif faaliyetler yapmalarını hedeflediklerini dile getiren Aksoy, şöyle konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, AA muhabirine, her çocuğa yönelik ayrı program yaparak bir yol haritası çizdiklerini söyledi.

Çocuklar sportif faaliyetlerle geleceğe yönelik daha sağlıklı adımlar atabiliyor. Bu amaçla sportif ve sanatsal faaliyetlerimizi çok önemsiyoruz. Aynı zamanda Bakanımızın talimatları da bu yönde. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile sürekli iletişim halindeyiz. Çocuklarımızın sportif yeteneklerini de tespit edip ona yönelik adımların atılmasına dair çalışmalar yapıyoruz."

Koruma altındakilerin yanı sıra sosyoekonomik olarak destekledikleri yaklaşık 960 çocuğun bulunduğunu kaydeden Aksoy, devletin merhamet şemsiyesine muhtaç tüm çocuklara bütün güçleriyle yardım edip dokunmaya çalıştıklarını vurguladı.

Aksoy, "Bu adanmışlık ruhuyla yapılan bir iştir. Çocuklarımızın gözlerindeki değişen o ışığı gördükçe işimize daha çok odaklanıyoruz." dedi.

Rafting ve kano antrenörü Arif Kaya da güzel bir etkinlik yaptıklarını ifade ederek, "Spor öğrencilerin enerjisini alır. İnşallah daha güzel yerlere getirebiliriz çocuklarımızı." diye konuştu.