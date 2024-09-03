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        Bingöl'de koruma altındaki çocuklara yönelik kano etkinliği düzenlendi

        Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik kano etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 11:56 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:07
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        Bingöl'de koruma altındaki çocuklara yönelik kano etkinliği düzenlendi
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        Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik kano etkinliği gerçekleştirildi.

        İl Müdürlüğü, çocukların eğitiminden sosyal yaşamına kadar her türlü desteği sağlayarak aile sevgisiyle büyümesi için çalışmalar yürütüyor.

        Bu kapsamda çocukların doğayla iç içe zaman geçirmesi için Genç ilçesinde bulunan Murat Nehri'nde kano etkinliği yapıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle organize edilen programda, çocuklar kano yapmanın keyfini yaşadı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, AA muhabirine, her çocuğa yönelik ayrı program yaparak bir yol haritası çizdiklerini söyledi.

        Koruma altındaki çocukların doğayla iç içe olmalarını ve sportif faaliyetler yapmalarını hedeflediklerini dile getiren Aksoy, şöyle konuştu:

        "Murat Nehri'nde çocuklarımız için kano etkinliği düzenledik, rafting yaptılar. Çok güzel bir etkinlik oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğündeki hocalarının denetiminde yapılan bir etkinlik. Amacımız, çocukların kişisel ve psikolojik gelişimlerini daha da etkin bir hale getirebilmek.

        Çocuklar sportif faaliyetlerle geleceğe yönelik daha sağlıklı adımlar atabiliyor. Bu amaçla sportif ve sanatsal faaliyetlerimizi çok önemsiyoruz. Aynı zamanda Bakanımızın talimatları da bu yönde. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile sürekli iletişim halindeyiz. Çocuklarımızın sportif yeteneklerini de tespit edip ona yönelik adımların atılmasına dair çalışmalar yapıyoruz."

        Aksoy, ilde koruma bakım tedbir kararı bulunan 205 çocuğun olduğunu, 140'ının sevgi evlerinde, diğerlerinin koruyucu ailelerin yanında kaldığını bildirdi.

        Koruma altındakilerin yanı sıra sosyoekonomik olarak destekledikleri yaklaşık 960 çocuğun bulunduğunu kaydeden Aksoy, devletin merhamet şemsiyesine muhtaç tüm çocuklara bütün güçleriyle yardım edip dokunmaya çalıştıklarını vurguladı.

        Aksoy, "Bu adanmışlık ruhuyla yapılan bir iştir. Çocuklarımızın gözlerindeki değişen o ışığı gördükçe işimize daha çok odaklanıyoruz." dedi.

        Rafting ve kano antrenörü Arif Kaya da güzel bir etkinlik yaptıklarını ifade ederek, "Spor öğrencilerin enerjisini alır. İnşallah daha güzel yerlere getirebiliriz çocuklarımızı." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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