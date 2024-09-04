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        Bingöl'de 225 kök Hint keneviri ve 365 gram esrar ele geçirildi

        Bingöl'de 225 kök Hint keneviri ile 365 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 00:21 Güncelleme: 04.09.2024 - 00:21
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        Bingöl'de 225 kök Hint keneviri ve 365 gram esrar ele geçirildi
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        Bingöl'de 225 kök Hint keneviri ile 365 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda jandarma ekipleri, Genç ilçesi kırsalında düzenlediği operasyonda 225 kök Hint keneviri ele geçirdi.

        Motosikletli Polisi Timleri ise kent merkezinde şüphelendiği bir aracı durdurdu. Ekipler araç içerisindeki 1 kişinin üzerinde yaptığı aramada, 365 gram esrar buldu.

        Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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