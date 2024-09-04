Bingöl'deki UMKE Lojistik Merkezi afet durumunda bölgenin hizmetinde

Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Bingöl'de, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Lojistik Merkezi ihtiyaç halinde kentin yanı sıra bölgeye hizmet verecek.

Vali Ahmet Hamdi Usta, eski Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin bulunduğu alana bu yıl Sağlık Bakanlığının onayıyla kurulan UMKE Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti.

İncelemelerde bulunan Usta, Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Samet Tatlı ve UMKE Sorumlusu Hasan Akkuş'tan merkez hakkında bilgi aldı.

Vali Usta, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezin 29 Ağustos'ta bölgesel düzeyde düzenledikleri deprem tatbikatında aktif rol aldığını söyledi.

Tatbikatın çok başarılı geçtiğini dile getiren Usta, bu lojistik merkezinin Türkiye'de sadece Edirne ve Bingöl'de bulunduğunu belirtti.

Bingöl'ü, tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde bir lojistik merkezi haline getirdiklerini ifade eden Usta, şöyle konuştu:

"Şu anda burada 2 mobil mutfak, 105 konteynerde yaşam alanları, makineler, teçhizatlar, sağlık ekipmanları, yaşam alanları ve haberleşme merkezleri var. Burası 105 dönüm üzerine kurulu müthiş bir lojistik merkezi. İçinde 3 sahra hastanemiz var ve bu hastaneler kurulduğunda, 5 bin metrekarelik bir alanda 600 kişiye hizmet verebilecek mobil bir hastane haline getirilebiliyoruz. Acil müdahaleler, poliklinik hizmetleri ve ameliyatlar gibi her türlü sağlık hizmeti bu sahra hastanelerinde sunulabiliyor."