Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya ait sığınak bulundu

Sığınakta yapılan aramada, 112 pil, 2 kutu çakmak gazı, 2 kutu şampuan, sac tava, odun sobası, ıslak mendil, diş macunu, 2 diş fırçası, demlik, 2 tabak ve 2 plastik bardak ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak, barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla ilçe kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İsmail Yılmaz Operasyonu" düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.