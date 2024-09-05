Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya ait sığınak bulundu
Bingöl'ün Yayladere ilçesinde bulunan terör örgütü PKK/KCK'ya ait 8 odalı sığınakta, yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Bingöl'ün Yayladere ilçesinde bulunan terör örgütü PKK/KCK'ya ait 8 odalı sığınakta, yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak, barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla ilçe kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İsmail Yılmaz Operasyonu" düzenledi.
Ekipler, operasyonda terör örgütü PKK/KCK tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı tespit edilen 8 odalı sığınak buldu.
Sığınakta yapılan aramada, 112 pil, 2 kutu çakmak gazı, 2 kutu şampuan, sac tava, odun sobası, ıslak mendil, diş macunu, 2 diş fırçası, demlik, 2 tabak ve 2 plastik bardak ele geçirildi.
Söz konusu malzeme operasyon bölgesinde imha edildi ve sığınak kullanılmaz hale getirildi.
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