Şampiyonluklara doymayan Solhan Ayak Tenisi Takımı gözünü dünya birinciliğine dikti

RIDVAN KORKULUTAŞ/RÜŞTÜ NESİP ÇİFTÇİ - Türkiye şampiyonluğunu üst üste 4. kez elde eden Solhan Ayak Tenisi Takımı, Romanya'da düzenlenecek Ayak Tenisi Dünya Şampiyonası'ndan da birincilikle dönmek istiyor.

Bingöl'de Solhan Ayak Tenisi Takımı, 4 yıldır elde ettiği başarılarla milli takım kadrosunu oluşturuyor. Kısıtlı imkanlara rağmen bu sporu sürdürmek için mücadele eden takım, başarılarıyla ayak tenisinde Türkiye'nin en iyi takımı olmanın gururunu yaşıyor.

Son olarak takım oyuncularının kendi aralarında topladıkları bütçeyle Konya'da düzenlenen Türkiye Ayak Tenisi Şampiyonası'na katılan Solhan Ayak Tenisi Takımı üst üste 4. kez şampiyonluğa uzanmayı başardı.

Maddi olarak varlığını sürdürebilmesi için de büyük mücadele veren takım, ay-yıldızlı formayla Avrupa üçüncülüğü bulunuyor. Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşayan Solhan Ayak Tenisi Takımı, 22-27 Ekim'de Romanya'da düzenlenecek Ayak Tenisi Dünya Şampiyonası'nda, ay-yıldızlı formayla birincilik elde etmeyi amaçlıyor. - "Ülkemize, birincilik kupası getirmek istiyoruz" Takımın oyuncularından İbrahim Serdar Demir, AA muhabirine, dört kez üst üste şampiyon olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Çok kısıtlı imkanlarla çalışmalarını sürdürebildiklerini dile getiren Demir, her şeye rağmen başarıya ulaşabilmek için çabaladıklarını belirtti. Türkiye'de ayak tenisinin resmi branşının resmiyet kazanmasını beklediklerini anlatan Demir, şöyle konuştu: "Turnuvaya gidebilmek için cebimizden para kattığımız oldu. Avrupa ülkelerinin özel davetiyle katıldığımız Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Avrupa'da üçüncülükler elde ettik. Önümüzde Romanya'da düzenlenecek bir dünya şampiyonası var. Bununla ilgili kısa süre önce sayın Valimiz Ahmet Hamdi Usta ile beraber bir görüşme gerçekleştirdik, ülkemizin en iyi şekilde temsil etmek için ayak tenisi branşımızın resmiyet kazanması gerekiyor. Resmiyet kazanmasıyla ilgili sayın Valimize önemli detayları sunduk. Valimiz de bize en iyi şekilde destek olacağının sözünü verdi. İnşallah branşımız resmiyet kazandıktan sonra ileriki yıllarda belki olimpiyatlarda, dünya, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize, birincilik kupası getirmek istiyoruz."

- "En iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz" Dört yıldır kısıtlı imkanlarla ayak tenisi branşını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını vurgulayan Demir, şöyle devam etti: "Bu maddi yükümlülüklerimiz de bize belli bir süre sonra zor gelmeye başladı. Takımımız kapanma noktasına kadar geldi. Bu sene inşallah Dünya Şampiyonası'ndaki hedefimiz Romanya gibi bir ülkeyle final oynamak. Romanya son 10 senedir her yaş kategorisinde sürekli şampiyon olan bir ülke. İnşallah milli bayrağımız altında en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz. Herkesten de desteklerini bekliyoruz."