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        Bingöl'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Bingöl'ün Genç ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 13:26 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:31
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        Bingöl'de evde çıkan yangın söndürüldü
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Kültür Mahallesi Halil Göker Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın birinci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince, yangın söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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