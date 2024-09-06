Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        14. TransAnatolia Ralli Raid yarışının Bingöl etabı tamamlandı

        Türkiye'de 15 kentin sınırından geçecek 14. TransAnatolia Rally Raid yarışının Bingöl etabı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 15:56 Güncelleme: 06.09.2024 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        14. TransAnatolia Ralli Raid yarışının Bingöl etabı tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'de 15 kentin sınırından geçecek 14. TransAnatolia Rally Raid yarışının Bingöl etabı sona erdi.

        Türkiye'nin en zorlu ve uzun rallisi olarak anılan 2 bin 200 kilometrelik rallinin duraklarından biri de Bingöl'ün Karlıova ilçesi oldu.

        Sabahın erken saatlerinde ilçeye bağlı Boncukgöze köyü bölgesinde start alan yarışmacılar, Hasanova köyü bölgesindeki Şerefettin Dağlarının zorlu parkurunu aşarak Arakonak'ta buluştu.

        Yarışmacıların, Adaklı, Kaynakdüzü, Karlıova Hasanova (Şerefettin Dağı), Arakonak, Gevaş, ve Bağlama etaplarından geçerek, yarışı Van'da tamamlayacakları öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat

        Benzer Haberler

        Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait erzak deposunda yaşam malzemesi ele geçir...
        Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait erzak deposunda yaşam malzemesi ele geçir...
        Bingöl'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Bingöl'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 odalı sığınak kullanılamaz hale...
        Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 odalı sığınak kullanılamaz hale...
        Şampiyonluklara doymayan Solhan Ayak Tenisi Takımı gözünü dünya birinciliği...
        Şampiyonluklara doymayan Solhan Ayak Tenisi Takımı gözünü dünya birinciliği...