Bingöl'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Bingöl'de kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Bingöl'de kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Y.A. yönetimindeki 12 AAD 977 plakalı kamyon Karlıova-Yedisu kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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