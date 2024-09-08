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        Bingöl'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Bingöl'de kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 00:51 Güncelleme: 08.09.2024 - 00:51
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        Bingöl'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Bingöl'de kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Y.A. yönetimindeki 12 AAD 977 plakalı kamyon Karlıova-Yedisu kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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