Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait erzak deposunda yaşam malzemesi ele geçirildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen erzak deposunda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, muhtemel sığınak/barınakların tespit ve imha edilmesi amacıyla Karlıova'da icra edilen "Şehit Jandarma Komando Er Mehmet Kaplan-12 Operasyonu" kapsamında terör örgütü tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı tespit edilen bir odalı erzak deposunda gerçekleştirilen aramada çeşitli miktarlarda muhtelif yaşam malzemesi bulundu.