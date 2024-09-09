Bingöl'de 15 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda ilçede dere yatağında 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti ile yasa dışı uyuşturucu ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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