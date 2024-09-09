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        Bingöl'de 15 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 12:41 Güncelleme: 09.09.2024 - 12:41
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        Bingöl'de 15 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti ile yasa dışı uyuşturucu ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda yapılan çalışmalarda ilçede dere yatağında 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda konuyla ilgili adli işlemlere başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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