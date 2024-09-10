Bingöl'de ruhsatsız tüfek ele geçirildi
Bingöl'de bir kişinin üzerinde ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Bingöl'de bir kişinin üzerinde ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Motosikletli Polis Timleri, Cinayet Büro Amirliği ve Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde ruhsatsız pompalı tüfek ile 9 dolu kartuş ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.