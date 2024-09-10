Bingöl'de ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Bingöl'de bir kişinin üzerinde ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Motosikletli Polis Timleri, Cinayet Büro Amirliği ve Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde ruhsatsız pompalı tüfek ile 9 dolu kartuş ele geçirildi.

​Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.