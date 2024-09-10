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        Bingöl'de okul servisleri denetlendi

        Bingöl'de jandarma ekiplerince okul çevreleri ve servis araçları denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 12:19 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:17
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        Bingöl'de okul servisleri denetlendi
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        Bingöl'de jandarma ekiplerince okul çevreleri ve servis araçları denetledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 2024-2025 yılı eğitim-öğretim yılının başlamasıyla servis araçlarına yönelik kontrol ve denetim faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor.

        Bu kapsamda, jandarma trafik ekipleri tarafından okul çevrelerinde trafik güvenliğinin artırılması ile servis araçlarının mevzuat usul ve esaslarına uygunluğu konusunda denetim gerçekleştirildi, servis şoförlerine trafik güvenliği konularında bilgilendirmeler yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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