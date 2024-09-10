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        Bingöl'de 122 okulda polis görevlendirildi

        Bingöl'de polis sorumluluk sahasındaki 122 okulda polis ekibi görevlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 14:59 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:45
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        Bingöl'de 122 okulda polis görevlendirildi
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        Bingöl'de polis sorumluluk sahasındaki 122 okulda polis ekibi görevlendirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okul çevrelerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer okul personelinin güvenliğini sağlamak amacıyla devriye gezen polis ekibi görevlendirildi.

        Suç ve şiddetin önlenmesi, okul ortamının güvenli tutulması amacıyla verilecek hizmet huzur ve asayişin koruması için eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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