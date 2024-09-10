Solhan'da jandarmadan öğrencilere ziyaret

Jandarma personeli, okulda eğitim gören çocuklara mesleklerini tanıttı, onlara okumanın önemi hakkında bilgilendirme yaptı. Ziyarette eğitimli köpekler de öğrencilere gösteri sundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı personeli, Solhan'daki Eşmetaş İlkokulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi.

Bingöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Solhan ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencileri ziyaret etti.

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