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        Solhan'da jandarmadan öğrencilere ziyaret

        Bingöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Solhan ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 16:00 Güncelleme: 10.09.2024 - 16:00
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        Solhan'da jandarmadan öğrencilere ziyaret
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        Bingöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Solhan ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencileri ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı personeli, Solhan'daki Eşmetaş İlkokulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi.

        Jandarma personeli, okulda eğitim gören çocuklara mesleklerini tanıttı, onlara okumanın önemi hakkında bilgilendirme yaptı. Ziyarette eğitimli köpekler de öğrencilere gösteri sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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