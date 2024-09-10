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        Bingöl'de kayalıklardan düşen kişi öldü

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 22:53 Güncelleme: 10.09.2024 - 22:53
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        Bingöl'de kayalıklardan düşen kişi öldü
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        Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Yiğitler köyünün Çatak mezrası kırsalında kaya balı toplamak için arkadaşlarıyla kayalıklara tırmanan N.K. (55) dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen N.K'nin cenazesi, ekiplerce bulunduğu kayalıklardan alınarak Karlıova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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