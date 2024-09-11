Bingöl'de 5 bin 162 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 bin 162 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretiyle yasa dışı uyuşturucu ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, Karlıova ilçesi Hasanova köyü ve Genç ilçesi kırsalında toplam 5 bin 162 kök Hint keneviri ele geçirildi.