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        Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı

        Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 16:59 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:18
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        Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı
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        Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arananların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, kamu kurum ve kuruluşlarında eşya hakkında hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan aranan kişi yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğer şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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