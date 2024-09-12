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        Bingöl'de kayalıklarda mahsur kalan 3 keçiyi AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 17:45 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:49
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        Bingöl'de kayalıklarda mahsur kalan 3 keçiyi AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kepçeli köyünün Kuruca mezrası kırsalında bir kişiye ait 3 keçi kayalıklarda mahsur kaldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler halat yardımıyla 3 keçiyi bulundukları yerden çıkarıp, sahibine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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