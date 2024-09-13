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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de cami açılışında konuştu:

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açılışını yaptığı camiye ilişkin "Aslında yapılan bu cami milletimizin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin de çok güzel bir nişanesi diye düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:34 Güncelleme: 13.09.2024 - 15:14
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de cami açılışında konuştu:
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açılışını yaptığı camiye ilişkin "Aslında yapılan bu cami milletimizin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin de çok güzel bir nişanesi diye düşünüyorum." dedi.

        İncelemelerde bulunmak üzere kente gelen Yılmaz, Simani Mahallesi Sanayi Sokak'ta "Hisarcıklıoğlu Bingöl Camisi"nin açılışına katıldı.

        Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, burada çok hayırlı bir açılış için bulunduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, "hayırlı olsun" dileklerini iletmek istediğini belirtti.

        Bingöl'de bir müftünün girişimiyle camilerin depremselliğinin araştırıldığını, hepsinin gözden geçirildiğini ve çok sayıda caminin aynı anda dönüştürülmesi ihtiyacının ortaya çıktığını anlatan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bingöl, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği bir ilimiz. Dolayısıyla depreme hazırlık Bingöl'de çok önemli. Allah korusun, bir deprem olduğunda camilerimizdeki insanımızın emniyeti riske girecekti. Müftümüze bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Bir çalışma yaptırdı ve 10 civarında camimiz yıkılarak yeniden inşa edilmek durumunda kalındı. Bu da büyük külfet getirdi, Bingöl'ün ölçeğini düşündüğünüz zaman. Sağ olsun çeşitli Bakanlıklarımızın ve hayırseverlerin bu sürece destekleri oldu. Sağ olsun Hisarcıklıoğlu ailesi de bu önemli çalışmada, 'Bu çorbada tuzumuz olsun.' dedi. Başkan'a ve değerli evlatlarına çok çok teşekkür ediyorum, Allah onlardan razı olsun diyorum. Aslında yapılan bu cami milletimizin birliğinin, beraberliğinin kardeşliğinin de çok güzel bir nişanesi diye düşünüyorum."

        Yılmaz, açılışını yapacakları caminin hayırlı olmasını dileyerek, "Sıkıntılı bir tablo vardı. Şimdi çok daha güzel ve emin bir ortamda ibadetlerini yapma imkanına kavuşmuş olacak, küçük sanayi esnafımız. Onlara da bu vesileyle hayırlı, bereketli işler diliyorum. Kazandıklarının bir kısmını da hayır işlerine ayırmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla Hisarcıklıoğlu ailesiyle bir toplantı yaparak protokol imzaladıklarını anımsattı.

        Protokolün gerçekleşmesini idrak ettiklerini belirten Usta, "Camimizin hayırlı uğurlu, cemaatinin bol olmasını diliyorum. Sayın Hisarcıklıoğlu ailesine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bingöl'e böyle bir camiyi kazandırmanın aile olarak mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

        Bingöl'de bu hayırlı işin gerçekleşmesine vesile olanlara teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, "Hayır yapmak bir kısmet işi. Hayır yapacak imkanı vermek ayrıca Allah'a şükredilecek bir nokta. Böyle evlatlarım olduğu için de onlarla gurur duyuyorum, bu hayra vesile oldukları için. İnşallah biz gittikten sonra da onlar bu hayır kapısını kapatmazlar. Bingöl'ümüze, özellikle sanayi esnafımıza da hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

        İl Müftüsü Celal Sürgeç'in dua etmesinin ardından Yılmaz ve beraberindekiler caminin açılışını gerçekleştirdi.

        Açılışa, AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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