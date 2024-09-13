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        Bingöl'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Bingöl'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis bulunan bir kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:39 Güncelleme: 13.09.2024 - 17:31
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        Bingöl'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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        Bingöl'de 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis bulunan bir kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis bulunan bir kişiyi yakaladı.

        Hükümlü, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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