Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de toplu açılış töreninde konuştu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terörün ortadan kalkması, huzur ve güven ortamının pekişmesiyle bugün Doğu-Güneydoğu her zamankinden daha güçlü bir hale gelmiş durumda." dedi.

Yılmaz, Bingöl'ün Solhan ilçesi Hükümet Konağı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Cevdet Yılmaz, buradaki konuşmasında, Solhan'a kazandırılan 8 yeni yatırımın açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Solhan ve Bingöl'ün her bir beldesine selam, sevgi ve muhabbetlerini iletti.

Açılışı yapılan yatırımların toplam tutarının 420 milyon lira olduğunu dile getiren Yılmaz, bu yatırımlar arasında Solhan Hükümet Konağı, emniyet müdürlüğü, Yeşilova Mahallesi'nde hizmete giren aile sağlığı merkezi ve 112 çağrı merkezi, orman işletme şefliği idari binası ve lojmanları, Mutluca Deresi taşkın koruma işi, belediyenin gerçekleştirdiği güneş enerji sistemi, Solhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Solhan Murat İlkokulu gibi projelerin yanı sıra bir de özel sektör projesinin yer aldığını söyledi. Yılmaz, ilçenin deprem tehlikesi yüksek bir bölgede bulunduğunu belirterek, tüm yatırımların deprem yönetmeliklerine uygun şekilde yapıldığını ve halkın huzur içinde yaşayabileceği, doğal afetlere dirençli yapılar oluşturmanın öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Bu projelerle yalnızca fiziki altyapıyı güçlendirmediklerini, vatandaşlara güvenli bir yaşam ve çalışma alanı da sunduklarını dile getiren Yılmaz, Yeni Solhan Hükümet Konağı ile tüm idari işlerin tek bir noktadan sunulacağını, sağlık merkeziyle vatandaşların daha hızlı sağlık hizmetine ulaşacağını, yeni emniyet müdürlüğü binasıyla güvenlik ve huzurun artacağını, orman işletme şefliğinin yeni binalarının doğayı koruma ve sürdürülebilir kalkınmaya hizmet edeceğini belirtti. Yılmaz, Mutluca Deresi ve yan derelerdeki taşkın koruma çalışmaları sayesinde yerleşim alanları ve tarım arazilerinin korunacağını, Solhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan gençlerin başka yerlere göç etme ihtiyacı duymadan kendi memleketlerinde mesleklerini icra edebileceklerini ve girişimci olarak ailelerine, topluma katkı sağlayacağını söyledi.

Törenin ardından Solhan Sabiha Bahçıvan Fen Lisesinin açılışına geçileceğini, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın da törende bulunduğunu belirten Yılmaz, Solhan Murat İlkokulunda bu yıl ders zilinin çaldığını, bu yatırımlarla çocuklara ve insanlara yatırım yaptıklarını ifade etti. - "Terör en büyük zararı bu bölgemize verdi" Cevdet Yılmaz, Solhan Belediyesinin çevre dostu bir güneş enerji sistemiyle belediyenin enerji ihtiyacını karşılayacağını, bu projeyle belediyeye ekstra bir gelir sağlanacağını dile getirdi.

Belediyenin mayısta onayı alınan ve yapım aşamasında bulunan daha büyük çaplı bir güneş enerji projesi de olduğunu ifade eden Yılmaz, Boğlan köyü mevkisindeki bu projenin, toplam 20 megavat kapasiteye sahip bir enerji terminali oluşturacağını ve yıllık yaklaşık 40 milyon kilovatsaat elektrik üretimi sağlayacağını bildirdi. Yılmaz, özel sektör tarafında da yapılan bir güneş enerjisi sistemi projesinin bulunduğunu, Orta Vadeli Program'da yeşil ve dijital dönüşümü vurguladıklarını, işletmeler ve kamu kurumlarının bu dönüşümleri sağladığında geleceğe daha güçlü hazırlanacaklarını söyledi.

Bugün açılışı yapılan yatırımların ülkenin dört bir yanında sağlanan kazanımların birer örneği olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: "Yıllarca bölgede refah artışını engelleyenlerin ortadan kalkmasıyla milletimiz hakiki kimliğini bulmaya, çok farklı bir ortamı teneffüs etmeye başlamıştır. Terörle mücadelemiz, terör belasından bu bölgemizi kurtarmamız en büyük destekçimizdir. Ben hep söylüyorum, buradan da bir kez daha altını çizmek isterim, terör en büyük zararı bu bölgemize verdi. Terör en büyük zararı kalkınmaya verdi, demokrasiye verdi. Terörün olduğu yerde ne kalkınma olur ne de temel hak ve hürriyetlerinizi kamil bir şekilde, olgun bir şekilde yaşayabilirsiniz. Terörün ortadan kalkması, huzur ve güven ortamının pekişmesiyle bugün Doğu-Güneydoğu her zamankinden daha güçlü bir hale gelmiş durumda. Bir taraftan farklılıklarımızı zenginlik bilerek, bütün bu farklılıklarımızı demokratik bir ortamda, özgür bir ortamda yaşıyoruz diğer taraftan da kalkınma sürecimizi hızlandırıyoruz."

- "Bizim tek bir hedefimiz var" Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bu güven ortamını, demokrasi ve kalkınma sürecini daha ileri noktaya taşıyacaklarının altını çizerek, Türkiye'nin her karış toprağında hakim olan huzur ve güven ikliminin devam edeceğini ve bunu kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Bir takım emperyalist güçlerin ve onlara maşalık yapan terör örgütlerinin bu milleti bölmesine, parçalamasına, huzurunu bozmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceklerini, bu konudaki mücadeleyi ülke içinde ve dışında, nerede bu tehdit varsa kararlı bir şekilde sürdüreceklerini vurgulayan Yılmaz, "Bizim tek bir hedefimiz var, ülkemizi tekrar küresel düzeyde çok daha güçlü bir ülke haline getirmek, dünyada daha fazla söz sahibi bir ülke haline getirmek ve mazlumlara sahip çıkmak. Sadece ülkemizde değil, bütün gönül coğrafyamızda mazlumlara sahip çıkmak, zulümlere karşı dik duruşumuzu sürdürmektir." diye konuştu.

- "Hep birlikte bu cenaze namazına iştirak edeceğiz" Yılmaz, Gazze'deki İsrail saldırılarına dikkati çekerek şunları kaydetti: "Bize demokrasi konusunda, haklar konusunda dersler vermeye çalışanların, üst perdeden konuşanların, Gazze'de yaşananlar karşısındaki duruşunu hep birlikte görüyoruz. Bundan hepimizin çok ciddi ibretler, dersler çıkartması lazım. Biz güçlü olacağız, bir ve beraber olacağız. Başka türlü bu dünyada maalesef kimsenin merhametine güven olmuyor. Gazzeliler bunu canlarıyla ortaya koyuyorlar. Çocuk, yaşlı demeden insanlar katlediliyor ve bakın dünya maalesef seyirci kalıyor. Uluslararası kurumlar görevlerini maalesef yapamıyor. Dolayısıyla güçlü olacağız, birlik içinde olacağız. Haksızlıklara, adaletsizliklere karşı el birliğiyle mücadele edeceğiz."

Yılmaz, dünyanın dört bir yerinde Gazze'de yaşanan zulme karşı duran üniversite öğrencilerini, protestolara katılan halkları gönülden selamladığını dile getirerek, "İşgalci İsrail askerleri tarafından şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimiz var. Memlekete naaşı geliyor. Yarın Aydın'ın Didim ilçesinde öğle namazını müteakip cenaze namazı olacak. Ben de hükümetimizi temsilen, ilgili bakan arkadaşlarımız, yine partiden arkadaşlarımız hep birlikte bu cenaze namazına iştirak edeceğiz." dedi. Konuşmaların ardından, 8 projenin toplu açılışı gerçekleştirildi.