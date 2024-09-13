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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 17:49 Güncelleme: 13.09.2024 - 18:00
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

        İldeki programı kapsamında Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Yılmaz'a, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan eşlik etti.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

        "TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasında iş insanlarımızla bir araya gelerek, talep, görüş ve önerilerini dinleme imkanı bulduk. Sanayi ve Ticaret Odası ziyaretimiz kapsamında, şehrimizde vergi, istihdam ve ihracat gibi alanlarda örnek teşkil eden firmalarımıza plaketlerini takdim ederek Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ile Elazığ Ticaret Borsası Bingöl Tescil Bürolarının açılışlarını da gerçekleştirdik. Şehrimize, bölgemize ve ülkemize üreterek katkı sunan tüm müteşebbislerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

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