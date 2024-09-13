Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de okul açılışında konuştu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hepimiz bir milletiz, ayrımız gayrımız yok. Farklılıklarımız var tabi ki onlara saygı duyuyoruz, ama farklılıklarımızdan çok daha büyük ortaklıklarımız var. Bu ortaklıkları, bu temel değerlerimizi hiçbir zaman unutmamamız lazım." dedi.

Yılmaz, Bingöl'ün Solhan ilçesinde, "Sabiha Bahçıvan Fen Lisesi"nin açılışı amacıyla düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevgilerini ve başarı dileklerini iletti.

Çok özel bir okulun açılışını yaptığını belirten Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'a teşekkür ederek, bundan daha değerli bir yatırımın düşünülemeyeceğini dile getirdi.

Bütün değerli yatırımların amacının insana hizmet olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti: "Bu fabrikalar, çabalar, kurumlar, ekonomiler hepsi aslında insan için var. İnsan yoksa bunların hiçbirinin bir kıymeti, bir değeri yok. Uzun yıllar Kalkınma Bakanlığı yaptım. O zaman da hep şöyle ifade ederdim, kalkınma, gelişme dediğimiz şeyin en temel amacı insana hizmet etmektir. İnsanın mutluluğunu, refahını, konumunu iyileştirmektir. En büyük vasıtası da yine insan. Yani kalkınmanın amacı da insan, en büyük vasıtası da insan. Nitelikli, donanımlı, girişimci, yenilikçi bir insan topluluğunun yapamayacağı hiçbir şey yok. Hangi koşullarda olursa olsun, hangi şartlar altında olursa olsun başaramayacağı hiçbir şey yok. Biz de bu anlayışla hareket ediyoruz."

Son 20 yılda eğitime çok büyük yatırımlar yaptıklarını anlatan Yılmaz, bu yatırımlarla fırsat eşitliğini sağlamayı amaçladıklarını aktardı. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle 85 milyonun bir millet olduğunu vurgulayan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hepimiz bir milletiz, ayrımız gayrımız yok. Farklılıklarımız var tabi ki onlara saygı duyuyoruz ama farklılıklarımızdan çok çok daha büyük ortaklıklarımız var. Bu ortaklıkları, bu temel değerlerimizi hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bu temel değerler çerçevesinde doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle her bir yöremize fırsat eşitliğini taşımaya çalıştık. Fırsat eşitliği çok önemli. Dünyanın en zeki ve çalışkan çocukları olabilir ama bir fırsat sunulmazsa o büyük potansiyeller heba olup gider. Bu okullarla, yatırımlarla bu fırsat eşitliğini çocuklarımıza, gençlerimize taşıyoruz. Bugünkü okul da işte onun en güzel örneklerinden biri. Burada sivil bir ruh da olduğu için apayrı bir anlam taşıyor. Gerçekten çok kıymetli bir yatırım. Buranın öğrencileri en azından çok iyi biliyorlardır. Bir fabrika binası, şimdi bir eğitim yuvası haline dönüştü. Sıradan bir eğitim kurumu da olmadı. Önce bir Anadolu lisesi, şimdi de fen lisesi oldu. Erdal beyin ortaya koyduğu OVP'ye yüzde 100 desteğimi buradan ifade etmek istiyorum. Bu fen lisesini mutlaka bölgemizin, ülkemizin en iyileri arasına sokmayı hedeflemeliyiz. Bu konuda ne gerekiyorsa hep birlikte el birliği içinde destek vermeye hazırız. Arkanızda İstanbul Sanayi Odası var. Bunun kıymetini bilmek lazım. Koca bir iş dünyası var. Eminim buradaki gençlerimize bu başarıyı yükseltme noktasında çok daha farklı imkanlar oluşturacaklardır. Onun için şimdiden teşekkür ediyorum."

Okulun çatı kısmına 4 bin metrekarelik Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi'nin uygulanacağını belirten Yılmaz, öğrencilerin yeşil enerjiyle bir okula kavuşacağını söyledi. Çocukları bugünün değil, geleceğin dünyasına hazırlamaları gerektiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu: "Yapay zekanın her alanda kullanıldığı, dijitalleşmenin çok farklı yansımalarının olduğu bir dünya. Belli mesleklerin artık yok olduğu, yeni mesleklerin ortaya çıktığı, yok olmasa da mevcut mesleklerin dönüştüğü bir dünya. Bu dünyaya çocuklarımızı hazırlamamız lazım. Bunun için de uygulamalı eğitimin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Eğitimle iş dünyası arasındaki diyalogun, örtüşmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Uygulamayla, hayatla eğitimi çok daha yoğun etkileşim içine sokmamız lazım. Çocuklarımız sadece dört duvar arasında eğitim almamalı, hayatla, sanayiyle, teknoloji, tarımla hangi alan derseniz, buralarla daha fazla iç içe olmalı."

Yılmaz, okulun hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta da fen lisesinin çok önemli bir ihtiyaç olduğunu ve ilçenin özellikle takip ettiği bir yatırım olduğunu söyledi. Lisenin Solhan'ın ilk, Bingöl'ün üçüncü fen lisesi olduğunu bildiren Usta, "İnşallah Türkiye'nin en önde puanla alan okullarından biri olacak. Bu anlamda Erdal Bahçıvan'a teşekkür ediyorum." diye konuştu. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da hayatının en duygu dolu günlerinden birini yaşadığını ifade etti.

Bahçıvan, şöyle konuştu: "Bu ülkenin ve toprakların sizin gibi gençleri, yarınlarda yeni Cevdet Yılmazlar, yeni bu ülkenin doktorlarını, mühendislerini, iş adamlarını, valilerini, askerlerini, komutanlarını çıkarabileceği inancını yaşıyorum. Hayatımız boyunca hangi işi yaparsak yapalım mutlaka eğitimi ön plana almamız lazım. Bu ülkemizin en büyük kaynağı olarak her zaman övündüğümüz ve geleceğimizin en büyük ışığı olarak gördüğümüz siz gençlerimizin eğitiminin gelişmesine dönük yapmamız gereken her türlü bireysel ve kurumsal katkıyı yapmamız gerekiyor. Onun için buradaki bu fidanlar, yarınlara doğru yol açtıkça, yelken açtıkça hedef gösterdiğimiz noktalarda geliştikçe bizler içi o kadar huzurlu olacak. Çünkü bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü, birliğini, hele bu yörelerden çıkmış insanlar ve çocuklar olarak sizler yarınlara bir umut ışığı olarak taşıyacaksınız."

Okulun daha önce Anadolu lisesi statüsünde olduğunu ve 8 bine yakın mezun verdiğini anımsatan Bahçıvan, bundan sonra bu okulun fen lisesi olarak eğitime devam edeceğini belirtti. Konuşmaların ardından Yılmaz ve beraberindekiler okulun açılışını gerçekleştirdi. Açılışa, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.