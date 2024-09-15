Bingöl'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
H.G'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Genç köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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