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        Bingöl'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 14:23 Güncelleme: 15.09.2024 - 14:23
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        Bingöl'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        H.G'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Genç köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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