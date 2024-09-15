Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Doğanca köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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