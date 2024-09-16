Bingöl'de uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte polis ve jandarma ekiplerince bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin dört bir yanında zehir tacirlerine yönelik devam eden kararlı operasyonlar kapsamında Bingöl'de 9-16 Eylül 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, 29,10 gram skunk, 39,8 gram esrar, 5 bin 697 kök kenevir, 13 gram kubar esrar, 10 gram toz esrar, uyuşturucu niteliğinde 3 hap ele geçirildiği, 15 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Usta, bu operasyonları başarıyla gerçekleştiren polis ve jandarma ekiplerini tebrik ettiğini kaydetti.