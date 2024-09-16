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        Bingöl'de 1935 araca cezai işlem uygulandı

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte gerçekleştirilen denetimlerde 1935 araca cezai işlem uygulandığını, 55 aracın trafikten men edildiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:27 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:27
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        Bingöl'de 1935 araca cezai işlem uygulandı
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        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte gerçekleştirilen denetimlerde 1935 araca cezai işlem uygulandığını, 55 aracın trafikten men edildiğini belirtti.

        Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bingöl'de 9-16 Eylül 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının yaptığı kontrollerde 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 81 bin 437 şahsın sorguladığını bildirdi.

        Aranan 398 şahsın tespit edildiğini belirten Usta, bu kişilerden 3'ünün gözaltına alındığını, 1 kişinin de tutuklandığını ifade etti.

        Yapılan denetim ve kontrollerde 15 bin 32 aracın denetlendiğini aktaran Usta, şunları kaydetti:

        "1935 araca cezai işlem uygulanırken 55 araç da trafikten men edildi. Amacımız, hemşehrilerimizin de yardımlarıyla Bingöl'ümüzü daha güvenli ve huzurlu bir kent yapmaktır. Desteklerinizle daha iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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