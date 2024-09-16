Bingöl'de 1935 araca cezai işlem uygulandı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte gerçekleştirilen denetimlerde 1935 araca cezai işlem uygulandığını, 55 aracın trafikten men edildiğini belirtti.

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bingöl'de 9-16 Eylül 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının yaptığı kontrollerde 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 81 bin 437 şahsın sorguladığını bildirdi.

Aranan 398 şahsın tespit edildiğini belirten Usta, bu kişilerden 3'ünün gözaltına alındığını, 1 kişinin de tutuklandığını ifade etti.