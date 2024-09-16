Bingöl'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 32 kişi yakalandı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte aralarında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 32 kişinin yakalandığını belirtti.

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bingöl'de 9-16 Eylül 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "kasten yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık" ve diğer suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişinin yakalandığını belirtti.

İfadeye yönelik arama kaydı bulunan 23 kişinin de yapılan denetim ve kontrollerde yakalandığını ifade eden Usta, şunları kaydetti: