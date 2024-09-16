Bingöl'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 32 kişi yakalandı
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte aralarında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 32 kişinin yakalandığını belirtti.
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte aralarında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 32 kişinin yakalandığını belirtti.
Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bingöl'de 9-16 Eylül 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "kasten yaralama", "hırsızlık", "dolandırıcılık" ve diğer suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişinin yakalandığını belirtti.
İfadeye yönelik arama kaydı bulunan 23 kişinin de yapılan denetim ve kontrollerde yakalandığını ifade eden Usta, şunları kaydetti:
"Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. İl jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı. Operasyonları yöneten İl Jandarma Komutanımızı, İl Emniyet Müdürümüzü, operasyonlara katılan ekiplerimizi tebrik ediyorum."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.