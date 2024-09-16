Bingöl'de merada çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Bingöl'de merada çıkan örtü yangını, ekipler tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Bingöl'de merada çıkan örtü yangını, ekipler tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yaygınçayır köyündeki merada, otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Bingöl Belediyesi itfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
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