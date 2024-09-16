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        Bingöl'de merada çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

        Bingöl'de merada çıkan örtü yangını, ekipler tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 22:49 Güncelleme: 16.09.2024 - 22:49
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        Bingöl'de merada çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
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        Bingöl'de merada çıkan örtü yangını, ekipler tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Yaygınçayır köyündeki merada, otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Bingöl Belediyesi itfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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