Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumlar denetlendi

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, Bakanlıklarına bağlı kurumlarda denetim gerçekleştirdi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kurumlara yönelik kapsamlı denetimler sürüyor.

İl Müdürü Aksoy ve kurum çalışanları bakanlıklarına bağlı kurumlardaki hizmetleri denetimlerle kontrol etti.

Hassas gruplara verilen hizmetin kalitesinin artırılması ve çalışanların motivasyonunu artırmak amacıyla yapılan ziyaretler sırasında kurumların fiziksel koşulları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi birçok detay mercek altına alındı.