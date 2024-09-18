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        Karlıova'da bir ailenin bazı fertleri arasındaki husumet barış yemeğiyle sona erdi

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir ailenin bazı fertleri arasındaki husumet barış yemeğiyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 11:35 Güncelleme: 18.09.2024 - 11:59
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        Karlıova'da bir ailenin bazı fertleri arasındaki husumet barış yemeğiyle sona erdi
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        Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir ailenin bazı fertleri arasındaki husumet barış yemeğiyle sona erdi.

        Bağlıisa köyünde yaklaşık iki ay önce çıkan ve 5 kişinin yaralandığı kavga, Teymuroğlu ailesinin bazı fertleri arasında husumete neden oldu.

        Husumetin sonlandırılması için Kaymakam Tufan Bağır Gilan, Belediye Başkanı Veysi Bingöl, bölgenin ileri gelenleri ve kanaat önderleri girişimde bulundu.

        Aile fertlerinin ikna edilmesinin ardından taziyeevinde barış yemeği düzenlendi.

        Kaymakam Gilan ve Belediye Başkanı Bingöl, husumetin barışla sonuçlanması için çaba gösterenlere teşekkür etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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