Karlıova'da bir ailenin bazı fertleri arasındaki husumet barış yemeğiyle sona erdi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir ailenin bazı fertleri arasındaki husumet barış yemeğiyle sona erdi.

Bağlıisa köyünde yaklaşık iki ay önce çıkan ve 5 kişinin yaralandığı kavga, Teymuroğlu ailesinin bazı fertleri arasında husumete neden oldu.

Husumetin sonlandırılması için Kaymakam Tufan Bağır Gilan, Belediye Başkanı Veysi Bingöl, bölgenin ileri gelenleri ve kanaat önderleri girişimde bulundu.

Aile fertlerinin ikna edilmesinin ardından taziyeevinde barış yemeği düzenlendi.