Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de 3 bin 78 kök kenevir ve 21 kilo 675 gram esrar ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 bin 78 kök Hint keneviri ve 21 kilo 675 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 19:32 Güncelleme: 18.09.2024 - 20:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de 3 bin 78 kök kenevir ve 21 kilo 675 gram esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 bin 78 kök Hint keneviri ve 21 kilo 675 gram esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretiyle yasa dışı uyuşturucu ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler Genç kırsalında dört farklı noktada toplam 3 bin 78 kök Hint keneviri ve 21 kilo 675 gram kubar esrar ele geçirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Dursun Özbek'ten Karaoğlan tepkisi!
        Dursun Özbek'ten Karaoğlan tepkisi!
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        18 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        18 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        İşte obruk tehlikesi altındaki iller!
        İşte obruk tehlikesi altındaki iller!
        Patlayan şarj aletinden yangın çıktı
        Patlayan şarj aletinden yangın çıktı
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Gio'nun değişmezleri!
        Gio'nun değişmezleri!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!

        Benzer Haberler

        Fatih Erbakan: Ahlaklı belediyecilik dönemi başlamıştır
        Fatih Erbakan: Ahlaklı belediyecilik dönemi başlamıştır
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bingöl'de ziyaretlerde bulundu
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bingöl'de ziyaretlerde bulundu
        Yayladere, 'Türkiye güzeli' doktoru bekliyor: Kendisini aramızda görmekten...
        Yayladere, 'Türkiye güzeli' doktoru bekliyor: Kendisini aramızda görmekten...
        Karlıova'da bir ailenin bazı fertleri arasındaki husumet barış yemeğiyle so...
        Karlıova'da bir ailenin bazı fertleri arasındaki husumet barış yemeğiyle so...
        Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumlar denetlendi
        Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumlar denetlendi
        HEP-SEN Başkanı Şimşek: Sağlık çalışanları radyasyon tehlikesi altında
        HEP-SEN Başkanı Şimşek: Sağlık çalışanları radyasyon tehlikesi altında