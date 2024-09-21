Bu arada, otobüste oksijen tüpünün düşmesi ve yolcuların panik anları araç kameraları tarafından kaydedildi.

Şaşkınlık yaşayan sürücü de otobüsü durdurdu. Sürücü ve yolcular otobüsten indi.

Oksijen tüpünün gaz kaçırdığını gören diğer yolcular, panik ve korku yaşayarak, seyir halindeki araçtan inmeye çalıştı.

Bingöl'de özel halk otobüsünde gaz kaçıran oksijen tüpü paniğe neden oldu.

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