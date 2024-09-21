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        Bingöl'de özel halk otobüsünde gaz kaçıran oksijen tüpü paniğe neden oldu

        Bingöl'de özel halk otobüsünde gaz kaçıran oksijen tüpü paniğe neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 16:34 Güncelleme: 21.09.2024 - 16:34
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        Bingöl'de özel halk otobüsünde gaz kaçıran oksijen tüpü paniğe neden oldu
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        Bingöl'de özel halk otobüsünde gaz kaçıran oksijen tüpü paniğe neden oldu.

        Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsüne bir yolcu elinde oksijen tüpüyle bindi.

        Yolcunun elindeki oksijen tüpünün yere düşmesi sonucu gaz kaçağı meydana geldi.

        Oksijen tüpünün gaz kaçırdığını gören diğer yolcular, panik ve korku yaşayarak, seyir halindeki araçtan inmeye çalıştı.

        Şaşkınlık yaşayan sürücü de otobüsü durdurdu. Sürücü ve yolcular otobüsten indi.

        Bu arada, otobüste oksijen tüpünün düşmesi ve yolcuların panik anları araç kameraları tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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