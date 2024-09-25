Yedisu Belediye Başkanı Uçar, parke taşı döşeme çalışmalarına destek verdi

Bingöl'ün Yedisu Belediye Başkanı Sedat Uçar, belediye bahçesindeki parke döşeme çalışmalara destek verdi.

Belediye Başkanı Uçar ve belediye personelleri, hizmet binası bahçesine parke taşı döşedi.

Uçar, ilçenin çehresini değiştirmek ve ilçeyi geliştirmek adına hizmet yaptıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Göreve geldiğimizden beri hiç durmadık ve çalışmalarımıza devam ettik. Bir çok güzel projelerimiz var ve inşallah kısa zamanda hepsini hayata geçireceğiz. Belediye bahçesini 'Senin de bir taşın olsun' sloganı ile belediye personellerimiz ile birlikte yaptık. Emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim."