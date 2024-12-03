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        Bingöl'de 44 bin makaron ele geçirildi

        –Bingöl'de düzenlenen operasyonda, 23 bin 790'u içi tütün ile doldurulmuş olmak üzere 44 bin makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 14:53 Güncelleme: 03.12.2024 - 14:53
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        Bingöl'de 44 bin makaron ele geçirildi
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        –Bingöl'de düzenlenen operasyonda, 23 bin 790'u içi tütün ile doldurulmuş olmak üzere 44 bin makaron ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapanlara yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 1 şüphelinin aracında ve ikametinde yapılan aramada, 100 kilo gram kıyılmış tütün, 23 bin 790 içi tütün ile doldurulmuş makaron, 21 bin boş makaron, sigara dolum makinesi, hava kompresörü, hassas terazi ve 70 sigara bandrolü ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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