Anadolu Şehit Aileleri, Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı, 200 öğrenciye burs veriyor

Anadolu Şehit Aileleri, Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı, şehit, gazi ve güvenlik korucusu çocuğu 200 üniversite öğrencisine burs vermeye başladı.

Anadolu Şehit Aileleri, Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı Başkanı Ziya Sözen, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Şubat-1 Mart'ta şehit, gazi ve güvenlik korucusu çocuğu üniversite öğrencilerine burs verileceği yönünde ilan verdiklerini belirtti.

Başvuruda bulunan 200 öğrencinin hesabına bugün itibarıyla burs paralarını yatırdıklarını aktaran Sözen, şunları kaydetti:

"Bu yıl için mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında olmak üzere toplam dört ay şeklinde ödenecek olan bursumuz her ayın 12'nci gününde öğrencilerimizin hesaplarına yatacaktır. Bu bursu vermemizde amacımız şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, kahraman gazilerimizin ve güvenlik korucularımızın ailelerinin yanında olduğumuzu yalnız olmadığını göstermektir. Gönlümüzden daha fazla geçmesine rağmen yeni kurulan ve imkanları olmayan bir vakıf olmamız hasebiyle çok fazla destek sunamadık. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha fazlasını yapmak için daha çok gayret göstereceğiz. Bizim gayretimizle beraber çorbada benim de tuzum olsun diyen hayırsever ve bağışçılarımızın destekleri de bizim için çok önem arz edecektir."

Sözen, öğrencilere burs verilmesinde emeği geçen yönetim kurulu üyelerine ve hayırseverlere teşekkür etti.