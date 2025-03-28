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        Bingöl'de "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi

        Bingöl'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce "Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında çocuk etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:41 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:49
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        Bingöl'de "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi
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        Bingöl'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce "Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında çocuk etkinliği düzenlendi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen etkinlikte, ilkokul öğrencileri evlerindeki atık çoraplardan kukla yapmayı öğrendi.

        Etkinlikte ayrıca çocuklara Sıfır Atık Projesi hakkında bilgi verildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsa Gülgür, AA muhabirine, "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla düzenlenen etkinlikte çocukların bilinçlenmesini hedeflediklerini söyledi.

        Öğrencilere atık çoraplardan kukla yapmayı öğrettiklerini anlatan Gülgür, şunları kaydetti:

        "Öğretmenlerimiz çocuklara bu konuda yol gösteriyor. Kuklayı nasıl yapacaklarını ve nasıl değerlendireceklerini, ayrıca atık ipliklerden saç yapmayı, örgü yapmayı öğretecekler. Gideceğimiz tekstil atölyesinde de atıkların fabrikalarda ve atölyelerde nasıl değerlendirildiğini çocuklara göstereceğiz."

        Gülgür, çocuklarının atık malzemelerden daha önce yaptıkları ürünleri de sergilediklerini belirtti.

        Etkinliğe, Vali Yardımcısı Malik Çalışır, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve kurum personelleri katıldı.

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