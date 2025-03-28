Bingöl'de "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği düzenlendi

Bingöl'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce "Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında çocuk etkinliği düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen etkinlikte, ilkokul öğrencileri evlerindeki atık çoraplardan kukla yapmayı öğrendi.

Etkinlikte ayrıca çocuklara Sıfır Atık Projesi hakkında bilgi verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsa Gülgür, AA muhabirine, "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla düzenlenen etkinlikte çocukların bilinçlenmesini hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilere atık çoraplardan kukla yapmayı öğrettiklerini anlatan Gülgür, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz çocuklara bu konuda yol gösteriyor. Kuklayı nasıl yapacaklarını ve nasıl değerlendireceklerini, ayrıca atık ipliklerden saç yapmayı, örgü yapmayı öğretecekler. Gideceğimiz tekstil atölyesinde de atıkların fabrikalarda ve atölyelerde nasıl değerlendirildiğini çocuklara göstereceğiz."