Bingöl'de bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Bingöl'ün Genç ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CEY 285 plakalı otomobil, Genç Köprüsü'nde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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