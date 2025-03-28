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        Bingöl'de bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 14:58 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:08
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        Bingöl'de bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CEY 285 plakalı otomobil, Genç Köprüsü'nde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

        Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yaralılar, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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