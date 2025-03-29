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        Karlıova Kaymakamı Gilan iftarda bir aileye konuk oldu

        Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, iftarda bir ailenin evine misafir oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 10:38 Güncelleme: 29.03.2025 - 10:51
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        Karlıova Kaymakamı Gilan iftarda bir aileye konuk oldu
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        Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, iftarda bir ailenin evine misafir oldu.

        Kaymakam Gilan, Ciligöl köyünde yaşayan Hüseyin ve Pınar Demirkan çiftini evlerinde ziyaret etti.

        Aile bireyleri ile görüşen, taleplerini dinleyen Gilan, onlarla birlikte iftar yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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