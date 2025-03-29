Karlıova Kaymakamı Gilan iftarda bir aileye konuk oldu

Aile bireyleri ile görüşen, taleplerini dinleyen Gilan, onlarla birlikte iftar yaptı.

Kaymakam Gilan, Ciligöl köyünde yaşayan Hüseyin ve Pınar Demirkan çiftini evlerinde ziyaret etti.

Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, iftarda bir ailenin evine misafir oldu.

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