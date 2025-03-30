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        Bingöl Valisi Usta'dan bir kişinin öldüğü, bir polisin yaralandığı olaya ilişkin açıklama:

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte aranan bir şüphelinin kaçarken açtığı ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 polisin de yaralandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 13:26 Güncelleme: 30.03.2025 - 13:33
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        Bingöl Valisi Usta'dan bir kişinin öldüğü, bir polisin yaralandığı olaya ilişkin açıklama:
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        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte aranan bir şüphelinin kaçarken açtığı ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 polisin de yaralandığını belirtti.

        Vali Usta Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği Şehit Murat Şengül Polis Merkezi Amirliği önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de aranan şahısların yakalanması için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

        Bu kapsamda kentte aranan bir kişinin yakalanması için dün gece saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir ihbarın değerlendirildiğini ifade eden Usta, şunları kaydetti:

        "Emniyet birimlerimiz olay yerine intikal ettiğinde aranan şahıs arbededen faydalanarak kaçmaya çalışıyor. Kaçarken de geriye doğru silahla ateş edince bir polis memuru yaralanıyor, maalesef bir vatandaşımızı da kaybediyoruz. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bayram gününde acılı ailesine de sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bu konuda sosyal medyada, kamuoyunda 'polis memuru tarafından vurulduğu, üzerinin örtüldüğü' gibi söylentiler dolaşmaya başladı. Olay şu an adli aşamada. İdari olarak da bu tür şaibeleri ortadan kaldırmak için emniyetle ilgili bu tür olayların jandarma tarafından, jandarmayla ilgili olayların da emniyet tarafından tahkikatını yapıyoruz. Bu olay jandarmamıza intikal etmiş vaziyette."

        Jandarma ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürdürdüğünü anlatan Usta, olayda ayağından yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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