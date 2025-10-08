Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Derneği faaliyet raporunu açıkladı

        Bingöl Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Derneği, eylül ayına ilişkin faaliyet raporunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 18:21 Güncelleme: 08.10.2025 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Derneği faaliyet raporunu açıkladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Derneği, eylül ayına ilişkin faaliyet raporunu açıkladı.

        Dernekten yapılan yazılı açıklamada, eylül ayında kentte yaşayanların yanı sıra ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine toplam 2 milyon 57 bin 292 liralık ayni ve nakdi yardımda bulunulduğu belirtildi.

        512 aileye 632 bin 919 lira değerinde ayni ve nakdi yardım yapıldığı ifade edilen açıklamada, Gazze başta olmak üzere yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ise toplam 1 milyon 424 bin 373 lira nakdi yardım gönderildiği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        8 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        8 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Beşiktaş'ta defanstaki soruna çözüm aranıyor!
        Beşiktaş'ta defanstaki soruna çözüm aranıyor!
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Öğrenciler dersteyken yaşandı! Fırtına 2 okulun çatısını uçurdu!
        Öğrenciler dersteyken yaşandı! Fırtına 2 okulun çatısını uçurdu!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!

        Benzer Haberler

        Karlıova Kaymakamı Bıçak, köyleri ziyaret etti
        Karlıova Kaymakamı Bıçak, köyleri ziyaret etti
        Bingöl'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Bingöl'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Bingöl Valiliğinden Güzel mezrasındaki içme suyu çalışmalarıyla ilgili açık...
        Bingöl Valiliğinden Güzel mezrasındaki içme suyu çalışmalarıyla ilgili açık...
        Bingöllü milli atlet Ağralı, Balkan Maraton Şampiyonasında üçüncü oldu
        Bingöllü milli atlet Ağralı, Balkan Maraton Şampiyonasında üçüncü oldu
        Bingöl'de ormanlık alanlarda çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de ormanlık alanlarda çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de geleneksel Toklular at yarışları yapıldı
        Bingöl'de geleneksel Toklular at yarışları yapıldı