Bingöl'de iş insanları mezun oldukları okulda öğrencilerle bir araya geldi

Bingöl'de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan iş insanları, öğrencilerle bir araya geldi.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasından (BİNTSO) yapılan açıklamaya göre, BİNTSO ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) arasında Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülen Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, iş insanları Mehmet Şirin Başaran ve Yakup Karagöz öğrencilerle buluştu.

Yıllar önce mezun oldukları okulun sıralarına bu kez başarı hikayeleriyle dönen iş insanları, gençlere hayal kurmanın, azmin ve emeğin önemini anlattı.

Başaran, başarıya giden yolda inanç ve çalışmanın belirleyici olduğunu vurgulayarak, "Bugün bu sıralarda oturan her bir genç, yarının üretim gücüdür. Ben de bir zamanlar aynı atölyelerde hayal kuran bir öğrenciydim. Yeter ki inanın, çalışın ve vazgeçmeyin." dedi.

Karagöz ise gençlere, iş hayatında istikrarlı olmanın önemine dikkat çekerek, "Başarının formülü aslında çok basit, işini sevmek, dürüst olmak ve her gün bir adım daha ilerlemektir. Başarının yolu sabırdan ve disiplinden geçiyor." ifadelerini kullandı.