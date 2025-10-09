Karlıova Kaymakamı Bıçak, köyleri ziyaret etti

Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, köylere ziyarette bulundu.

Kaymakam Bıçak, kurum amirleriyle Karabalçık, Bahçe, Kaynak, Yeniköy, Boncukgöze ve Kıraçtepe köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların sorun ve talepleri dinleyen Bıçak, köylerde yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Bıçak, Kıraçtepe köyünün Seyrana mezrasında ikamet eden şehit ailesini de ziyaret etti.