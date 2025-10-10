Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Karlıova Kaymakamı Bıçak köyleri ziyaret etti

        Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, köylere ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 17:16 Güncelleme: 10.10.2025 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karlıova Kaymakamı Bıçak köyleri ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, köylere ziyarette bulundu.

        Kaymakam Bıçak, kurum amirleriyle Hacılar, Suduruağı, Halifan, Göynük, Kalencik ve Ciligöl köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşların sorun ve talepleri dinleyen Bıçak, köylerde yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

        Kaymakam Bıçak, Kalencik Jandarma Karakolunu ve Ciligöl köyünde faaliyet gösteren tekstil atölyesini de ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        Katil motosikletle geldi, pencereden ateş etti!
        Katil motosikletle geldi, pencereden ateş etti!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ateşkesin detayları belli oldu
        Ateşkesin detayları belli oldu
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"

        Benzer Haberler

        Karlıova Kaymakamı Bıçak köyleri ziyaret etti
        Karlıova Kaymakamı Bıçak köyleri ziyaret etti
        Bingöl'de iş insanları mezun oldukları okulda öğrencilerle bir araya geldi
        Bingöl'de iş insanları mezun oldukları okulda öğrencilerle bir araya geldi
        Bingöl'de öğrencilere trafik bilgilendirme semineri verildi
        Bingöl'de öğrencilere trafik bilgilendirme semineri verildi
        Bingöl Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Derneği faaliyet raporun...
        Bingöl Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Derneği faaliyet raporun...
        Karlıova Kaymakamı Bıçak, köyleri ziyaret etti
        Karlıova Kaymakamı Bıçak, köyleri ziyaret etti
        Bingöl'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Bingöl'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi