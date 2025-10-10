BİNTSO heyetinden İSO'ya ziyaret

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) heyeti, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ı ziyaret etti.

BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, yaptığı yazılı açıklamada, İSO merkezinde gerçekleştirilen görüşmenin son derece verimli ve vizyoner bir atmosferde geçtiğini belirtti.

Çintay, görüşmede Bingöl'ün sanayide dönüşümü, üretim kapasitesinin artırılması ve gençlerin istihdam olanaklarının genişletilmesi konularının ele alındığını aktardı.

Görüşme kapsamında, İSO'nun bilgi birikimi ve altyapısından yararlanılarak, "BİNTSO Akademi" çatısı altında finansal okuryazarlık, dijital dönüşüm, girişimcilik ve kişisel gelişim alanlarında eğitim programları düzenlenmesi konusunda mutabakata varıldığını ifade eden Çintay, bu adımın üyelerin kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediğini kaydetti.

İSO'nun uluslararası proje deneyimlerinden faydalanarak Bingöl'ün üretim kapasitesi ve ihracat potansiyelini artıracak Avrupa Birliği projelerinde iş birliği yapılmasının planlandığını aktaran Çintay, bölgenin ilk sıfır atık odası ve sıfır atık kenti vizyonuyla çevre dostu üretim süreçleri ve sürdürülebilir şehir uygulamalarını içeren "Sıfır Atık Kenti-Bingöl" projesi için bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulduğunu anlattı.