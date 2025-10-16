BİNTSO Başkanı Çintay, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın genel kuruluna katıldı

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanı Kadir Çintay, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TATSO) 16. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

BİNTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TATSO 16. Olağan Genel Kurulu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan'ın ev sahipliğinde yapılan genel kurula, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) Türkiye Başkanı Bige Yücel, Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Peter Adrian ile Türkiye’den çok sayıda oda ve borsa temsilcisi katıldı.

BİNTSO Başkanı Çintay da genel kurulda kendi oylarının yanı sıra vekaletini aldığı dört ilin oyunu da kullanarak toplam beş oyla Türkiye adına temsil görevi üstlendi.

Bu kapsamda, Bingöl firmalarının Avrupa pazarlarına açılması, karşılıklı ticaret heyetleri düzenlenmesi, ortak fuar katılımları ve yatırım projelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.