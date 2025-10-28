Karlıova SYDV tarafından 5 bin aileye kömür desteği

Görevliler, ilçe merkezi ve köylerde tespit edilen adreslere 50'şer torba kömür teslim ediyor.

SYDV tarafından önceden belirlenen ailelere, 7 bin 250 ton kömür dağıtımı yapılmaya başlandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 5 bin aileye kömür desteği sunuluyor.

